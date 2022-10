Empresário que agrediu faxineira que limpava calçada pede desculpas e se diz arrependido

Na primeira audiência pela agressão contra uma faxineira, Rafael Ferreira Birro Oliveira, de 35 anos, se mostrou arrependido e pediu perdão. O homem está sendo acusado de lesão corporal por atacar a vítima com jatos de água, em 16 de setembro.

Sem falar com a imprensa, Rafael chegou e saiu da audiência por um acesso atrás do prédio do Juizado Especial Criminal Central, no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste da capital. A sessão terminou sem acordo nesta sexta-feira (14/10).

Segundo a faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, ele reconheceu ter agido mal, após rever as filmagens do ocorrido. “Ele falou que na hora achou que não era nada, mas nas filmagens ele reconheceu que agiu muito mal comigo. Me pediu desculpas. Disse que não sabe o que aconteceu com ele na hora”, conta.

Abalada, ela disse que mal conseguiu olhar para seu agressor durante a audiência. “Não consigo olhar para ele. Eu já estou muito desgastada, porque não é fácil ter que ficar de frente pra pessoa”, disse.

Lenirge disse que ainda não conseguiu perdoar Rafael e espera que na próxima quarta-feira (19/10), quando acontece a próxima audiência, o caso seja resolvido. “Torcer para dar certo. Entrar em um acordo para ninguém ser prejudicado”, declarou.

A violência foi registrada quando a faxineira lavava a calçada do condomínio onde trabalha há 17 anos. Acompanhado de um cachorro, Rafael se aproximou e começou a falar a respeito do desperdício de água, mas não deixou que Lenirge se explicasse e partiu para as agressões.

