Empresário que agrediu faxineira pagará R$ 45 mil por fim de processo

O empresário Rafael Birro, gravado por câmeras de segurança agredindo uma faxineira que lavava uma calçada em Belo Horizonte, pagará R$ 45 mil à vítima. O acordo foi firmado na manhã desta quarta-feira (19), entre os advogados das duas partes, pouco mais de um mês após o fato, e prevê a extinção do processo civil movido por Lenirge Alves de Lima na Justiça.

Segundo o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), o pagamento será feito em 10 parcelas de R$ 4,5 mil. A primeira deve ser depositada amanhã e as seguintes, no dia 20 de cada mês.

Rafael foi gravado por câmeras de segurança agredindo a faxineira Lenirge Alves de Lima enquanto ela lavava uma calçada na rua Bernardo Guimarães, no bairro Lourdes, por volta das 10h do dia 16 de setembro.

No vídeo, é possível ver que o homem tenta passar, mas é impedido pela água -em seguida, a mulher percebe e começa a retirar a mangueira para dar passagem ao homem, mas ele, descontente com algo, vai para cima da mulher e os dois começam uma discussão.

Ele tira a mangueira da mulher com força e começa a molhar a faxineira e logo em seguida ela cai. Mesmo com ela no chão, ele joga mais água e, novamente, lança o objeto na rua. Ele vai embora do local.

Em imagens divulgadas nas redes sociais de pessoas que denunciaram o caso, uma foto mostra como uma das pernas da faxineira ficou machucada.