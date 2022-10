Empresário bolsonarista que lambeu arma é preso por ameaça

Segundo o boletim de ocorrência, um morador de Artur Nogueira afirmou que ele e o pai foram intimidados com uma faca por Sabatini no fim de setembro em Artur Nogueira, no interior do estado. A briga teria sido motivada por discordância na cobrança de honorários advocatícios.

José Sabatini é investigado pela Polícia Civil por porte ilegal de armas de fogo e incitação à violência. Em vídeos, o homem aparece carregando armas pelas ruas de São Paulo e orientando o presidente Jair Bolsonaro (PL) a dar um “golpe” no Congresso e no STF.

Em julho do ano passado, ele foi investigado por ameaçar Lula, porém o Ministério Público pediu que a acusação fosse rejeitada. O petista entrou com um processo civil por injúria e pediu também indenização por dano moral.