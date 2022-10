Empresária, sozinha, gasta mais de R$ 100 milhões com Gusttavo Lima e compra 192 shows do cantor

- Publicidade -

Que o cantor Gusttavo Lima é lindo, maravilhoso e talentoso, todos sabemos. Mas o preço para ser fã de carteirinha do artista não é barato. Uma mulher, sozinha, gastou mais de R$ 100 milhões para investir no artista em 192 shows dele somente em 2022.

Gusttavo Lima, que tem um cachê super elevado em seus shows, em média de R$ 700 mil a R$ 1 milhão de reais por apresentação, sem dúvidas, cobra um dos cachês mais altos do Brasil. Os fãs, por sua vez, tem que desembolsar um valor salgado para ir a um show do artista e vê-lo de pertinho.

A empresária Bete Dezembro pode desembolsar uma alta quantia para acompanhar a trajetória de Gusttavo Lima. Ela já foi empresária da cantora Joelma e promove grandes eventos na região Norte do país.

Vale destacar que a empresária será a responsável por trazer o cantor internacional Bon Jovi e a banda Aerosmith para shows no país em 2024.

Com sua fortuna, Bete Dezembro pôde comprar mais de 192 shows do sertanejo Gusttavo Lima, somente neste ano. Nas redes sociais, além de divulgar o cantor, ela tem várias fotos com ele nos bastidores publicadas por ela.

Em entrevista a coluna de Gabriel Perline, do portal IG, a empresária destaca quando iniciou seu interesse em investir no artista: Desde de muito jovem já tenho uma boa visão artística de possíveis nomes que podem estourar na grande mídia. Quando vi Gusttavo Lima, logo me apaixonei e pensei: ‘É ele’.”, declarou ela à reportagem.

“Isso foi logo no início da carreira dele, agora consolidado e se tornando quem se tornou, eu juntamente com meus sócios não pensamos duas vezes ao formar o fundo e investir essa quantia para administrar esses shows”, esclareceu Bete Dezembro em entrevista à coluna de Gabriel Perline, do IG.

Para quem não entendeu, Bete Dezembro é uma das principais investidoras do fundo “Four Even” que contou com aproximadamente R$ 100 milhões investidos somente no cantor Gusttavo Lima, destaca Gabriel Perline em sua coluna.