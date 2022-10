Empresária é esfaqueada em estacionamento de shopping em tentativa de roubo

- Publicidade -

Uma mulher, de 32 anos, foi esfaqueada, na noite deste domingo, dia 2, no estacionamento do Shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. De acordo com as investigações da 10ª DP (Botafogo), ela foi vítima de uma tentativa de roubo por um homem ainda não identificado. A moça sofreu lesões na mão, nas coxas e na canela quando entrava no próprio carro e irá precisar passar por uma cirurgia em um tendão da mão direita.

Segundo a assessoria de imprensa do estabelecimento, a mulher teria reagido ao ser abordada. Socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, ela foi transferida para o Hospital Copa D’Or, em Copacabana, ambos também na Zona Sul.

Desde ontem, agentes da 10ª DP realizam diligências para identificar o criminoso, que fugiu do local. Os policiais analisam vídeos de câmeras de segurança e também colhem depoimentos de testemunhas da tentativa de roubo. Uma das imagens mostra um suspeito, que já foi reconhecido pela empresária. Em nota, a direção do Shopping Rio Sul afirmou que está prestando apoio à vítima.