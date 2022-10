Empregos perdidos na pandemia, serão recuperados com o turismo em São Paulo

- Publicidade -

Em outubro, o setor de turismo conseguiu recuperar o número de empregos diretos perdidos devido à pandemia da Covid-19.

A crise sanitária paralisou as viagens em todo o mundo e fez com que 128 mil postos de trabalho fechassem em 2020, no estado de São Paulo.

Só entre janeiro e setembro desse ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 61,6 mil empregos.

No ano passado, foram recuperadas mais 60 mil vagas. Como a média mensal de empregos no setor é em torno de 6 mil vagas, a expectativa é que o déficit seja zerado ainda em outubro.

“O setor tem se recuperado de forma consistente ao longo dos meses. Vamos recuperar todos os postos de trabalho que haviam sido perdidos na pandemia e continuar crescendo. O turismo é um setor fundamental para o crescimento econômico e geração de emprego em São Paulo e em todo o país”, afirma o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz.

O bom momento já fez com que a Secretaria Estadual de Turismo e Viagens aumentasse em 25% a expectativa de novas vagas, lançada no início do ano. A nova projeção dá conta de que sejam criados mais de 80 mil empregos formais em 2022.

Atualmente, o setor é o terceiro em geração de vagas no estado, atrás apenas da indústria e construção civil.

A retomada já é sentida, também, na presença de visitantes. Segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, a movimentação turística paulista em 2022 terá um crescimento de 1,3% na comparação com 2019.

Fonte/ CNN BRASIL