EMBRIAGADO: Após tentar matar a tiros esposa, filha e o genro, agricultor é preso

- Publicidade -

Uma agricultor de 57 anos foi preso por tentativa de homicídio contra a esposa de 60, a filha de 32 e o genro de 35 anos na manhã desta terça-feira (04) em uma propriedade rural na RO 458, distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari (RO).

O homem altamente embriagado iniciou discussão com a esposa e partiu para a violência a agredindo-a com socos. A filha do casal tentou impedir, não conseguiu e chamou o marido para ajudar.

Foi quando o acusado pegou uma carabina calibre 22 e apontou para as vítimas dizendo que ia matá-las.

A filha entrou na frente da arma e foi para cima do pai que atirou, o disparo não atingiu ninguém, por muita sorte acertou somente a parede da casa.

O idoso em seguida foi desarmado pelo genro e a Polícia Militar acionada.

O autor do crime foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil em Porto Velho.