Engajada nas redes sociais, Andressa Ferreira costuma dividir dicas de beleza e bem-estar com os seus seguidores, e também compartilha momentos íntimos com sua família. Recentemente, por meio do Instagram, a modelo compartilhou vídeo do filho com Thammy Miranda e fez algumas perguntas ao menino. Ao questionar sobre qual seria o nome do papai, Bento rendeu comentários por conta da sua resposta:

“Qual é o nome da mamãe ?” – começou Andressa, em perguntas feitas ao filho. Um pouco tímido, o menino responde “Dessa”, ainda aprendendo a pronunciar o nome da mãe.

Em seguida, a modelo questiona qual seria o nome do pai, Bento respondeu o nome de Thammy, porém gerou um certo “burburinho” após alguns seguidores indagarem e apontarem algo na resposta do menino:

“Ele disse: “A Thammy” – Escreveu uma internauta, apontando que o menino teria usado o artigo de gênero feminino para se referir ao pai. Em defesa do pequeno e da família, uma seguidora de Andressa Ferreira fez questão de tentar esclarecer o fato: “Ele não tem esse entendimento” – Escreveu um segunda internauta

A resposta de Bento não deu o que falar apenas por conta dessa questão levantada por algumas pessoas em sua postagem, apesar dessa polêmica, muitos seguidores de Andressa Ferreira repercutiram a “fofura” do menino no vídeo e elogiaram muito o Bento pronunciando suas primeiras palavras com os nomes da mãe e do pai.

Massacrada por fala polêmica sobre autismo, esposa de Thammy se desculpa: “Pegou mal”

Recentemente, Andressa Ferreira, se envolveu em mais uma polêmica, Tudo aconteceu quando ela foi questionada por uma internauta sobre qual era o grau de autismo do filho que ela tem com Thammy, o pequeno Bento, e deu uma resposta atravessada.

Revoltada com a situação, ela disse que seu filho não era autista e garantiu ainda que ele era uma criança perfeita. Acontece que a fala repercutiu de forma negativa, principalmente entre mães e pais de crianças autistas. Para boa parte dos seguidores, a fala da empresária fez parecer que pessoas com o transtorno do espectro autista não são perfeitas, o que rendeu uma enxurrada de críticas.

Ao ser massacrada na web, ela decidiu se desculpar e afirmou que não teve intenção de ofender ninguém: “Estava lendo alguns comentários e vi que pegou mal eu falar que meu filho é perfeito. Se eu ofendi qualquer mãe de autista, quero pedir perdão e falar que essa não foi minha intenção, de todo coração. Eu nunca quis ofender mãe nenhuma”– Iniciou ela

“O comentário que eu fiz sobre meu filho ser perfeito é que, para mim, aos olhos de qualquer mãe, qualquer filho é perfeito. E se o Bento fosse, ou se ele for autista, ele vai continuar sendo perfeito para mim” – Afirmou Andressa Ferreira