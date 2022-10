Em Tarauacá, Estado e Prefeitura trabalham na pavimentação de ruas

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, trabalha na pavimentação asfáltica da Rua João Pessoa, próximo ao bairro Ipepaconha.

As atividades de trabalho dos agentes técnicos têm sido intensas nas vias da cidade. Para o presidente do Deracre, Petronio Antunes, a ação tem sido essencial e deve melhorar as condições do trânsito para toda a população.

De acordo com o gerente da Regional Tarauacá-Envira, André Correia, o trabalho de recuperação da camada asfáltica visa eliminar buracos, desnivelamento da via e os desgastes causados devido ao tráfego intenso de veículos pesados e das ações climáticas.

“Temos trabalhado para garantir a segurança dos motoristas e pedestres que passam por aqui diariamente e esse trabalho deve gerar mais conforto para a população de Tarauacá”, afirmou.

Para a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Menezes, os trabalhos visam melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana. “Os serviços buscam dar qualidade de vida para todos que moram na região, já que a rua é um dos principais acessos a vários estabelecimentos e instituições públicas, como o Corpo de Bombeiros e escolas”, afirmou.

O Deracre segue avançando com obras em todo o estado e trabalha para garantir a trafegabilidade aos acreanos.

Fonte: Agência Brasil