Em Tarauacá, criança indígena morre afogada ao cair de embarcação

Uma criança da etnia Kaxinawa, de 3 anos, morreu afogada no rio Tarauacá, no interior do Acre, após cair da canoa que brincava com uma prima. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, 05, e a criança foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Era por volta das 15h quando a criança caiu da embarcação e afundou nas águas. O pai da menor entrou no rio, mas não encontrou a criança. Logo em seguida, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e de pronto se deslocaram até o local da ocorrência. A equipe dos Bombeiros mergulhou no manancial até o final da tarde e não encontraram o corpo da criança.

Já na manhã desta quinta-feira, (6) as buscas foram reiniciadas e por volta das 09:30h, o corpo da criança Maria Jamiela Kaxinawa foi resgatado em uma praia, localizada a três quilômetros de distância do local que aconteceu o afogamento.

O corpo da menor foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao IML de Cruzeiro do Sul, para os procedimentos de exames de necropsias e liberação do corpo.