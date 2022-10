Em Senador Guiomard, alunos são reunidos em academia em alusão ao outubro rosa

A atividade é em alusão a campanha mundial Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama.

Ao longo da manhã, várias pessoas passaram pela academia e puderam ouvir as orientações do profissional. Além disso, ainda aproveitaram o cenário decorado com balões cor de rosa, para registrar o momento em fotografias.

“Nossa academia resolveu fazer essa ação em combate ao câncer de mama, nessa campanha porque o exercício físico é comprovado, por meio de várias pesquisas, que é capaz de combater e evitar vários tipos de câncer, não apenas o de mama. E faz parte, hoje, do tratamento porque ajuda no estilo de vida, na qualidade, ajuda a melhorar a saúde de um modo geral”, disse Nunes.

Para os alunos, o momento é importante porque quanto mais conscientização e informação, mais efetivo o combate à doença.

“As academias são consideradas como centros de saúde, e o exercício físico, hoje, é a melhor forma de promoção de saúde e prevenção de doenças”, acrescentou.

Câncer de mama

Dados da direção da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) apontam que, de janeiro a outubro deste ano, foram registrados 72 novos casos de câncer de mama no Acre.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura do câncer de mama se aproximam dos 100%, o que reduz significativamente o número de óbitos por conta da doença.