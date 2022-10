Em Sena Madureira Polícia Civil identifica autores de disparos de arma de fogo que vitimou idosa e apreende infratores

Ao final da tarde desta quinta-feira, 13, a Polícia Civil em Sena Madureira, apreendeu o menor C. de S. M, 15 anos, no Bairro Niterói, acusado da prática do ato infracional análogo ao crime de Homicídio Qualificado.

No caso, o menor, acompanhado de um comparsa, efetuaram disparos de arma de fogo da região do 2º Distrito de Sena Madureira-AC em direção ao Bairro da Pista no dia 04.10.2022 que a tingiu a cabeça da Srª Zélia Efigênia Liberalino do Carmo, 65 anos, que faleceu no dia 09.10.2022 vítimas de complicações decorrentes do ferimento.

Contra outro menor, E. da C. V, 17 anos, se aplica a mesa medida cautelar de internação provisória no entanto foi abordado no dia 12.10.2022 pela Polícia Militar (Batalhão de Operações Especiais) e conduzido até a delegacia por estar portando um revólver Cal. 38 na via pública, praça do Bairro Niterói.

A Polícia Civil deu início as investigações e identificou os dois menores como os autores dos disparos de arma de fogo que vitimou a senhora, caso confirmado por eles durante interrogatório.

Os menores apreendidos foram colocados à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre