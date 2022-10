Em Sena Madureira, PM recupera moto roubada na zona rural

- Publicidade -

No município de Sena Madureira, policiais Militares lotados no 8° BPM, com o apoio do Policiamento de Trânsito, recuperaram uma motocicleta CG Honda, de cor preta, na tarde de segunda-feira, 24, na zona rural do município. A moto teria sido furtada no dia 17 de Outubro, em via pública.

Conforme a PM, foi feita uma denuncia informando que o veículo estava em um ramal, no km 25, da BR-364. Diante das informações, a guarnição se deslocou para verificar a veracidade dos fatos.

O criminoso ao perceber a aproximação dos militares, se evadiu do local, e não foi capturado até o fechamento da matéria. A motocicleta foi recuperada e entregue á Delegacia de Polícia Civil, onde será feito os procedimentos cabíveis, posteriormente o bem será devolvido ao seu proprietário.

Com informações do 8º BPM