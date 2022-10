Em Sena Madureira, arma de fogo é apreendida após tentativa de roubo

- Publicidade -

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM apreendeu, hoje, dia 27 de outubro de 2022, uma arma de fogo de fabricação artesanal na região central da cidade. Os policias obtiveram informações de que alguns indivíduos estavam tentando praticar roubo no centro da cidade com emprego de arma de fogo.

As diligências foram iniciadas e os suspeitos ao perceberem a presença policial, se evadiram. Realizadas buscas nas imediações foi encontrada a arma de fogo com uma munição na câmara. O armamento foi apreendido e entregue à Delegacia de Polícia Civil do município.

Destaca-se o trabalho eficiente da equipe policial de serviço que evitou que fosse cometido o crime naquele local.

Ascom/8ºBPM