Em Sena Madureira, 8º BPM apreende arma de fogo no bairro Praia do Amarílio

- Publicidade -

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, apreendeu na noite de ontem, 23 de outubro de 2022, um revólver calibre 38 com 06 munições intactas.

Chegou ao conhecimento das equipes policiais de serviço que dois indivíduos estavam trafegando em uma motocicleta portando arma de fogo.

De imediato diligenciaram no local e foram realizadas a prisão de um maior, apreensão de um menor e do armamento com as munições.

Cabe ressaltar o trabalho das guarnições de serviço que atuam de modo eficiente na preservação e repressão imediata da criminalidade.

Assessoria do 8º BPM.

Fonte: Tá no Foco