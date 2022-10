Em Rio Branco, público infantil participa de ação promovida pela Biblioteca pública e escola de Música

Dando continuidade às ações em comemoração ao Dia das Crianças, a Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos e a Escola de Música do Acre, ambas de Rio Branco, promovem ações integrativas com as escolas, para alcançar o público infantil.

Na última sexta-feira, 14 de outubro, a Biblioteca Pública recebeu alunos da Escola Luiza Lima Cadaxo Araújo, localizada na zona rural da capital. As crianças visitaram os espaços, e participaram da mostra de filmes e de atividades lúdicas infantis.

“A biblioteca é um espaço cultural que envolve todas as artes, que vão além da literatura, também contam com filmes, dança, música e artes visuais. É um espaço da Fundação de Cultura que abrange todos os nichos”, destacou o coordenador do órgão, Gleidel Machado.

Outra ação foi desenvolvida pela Escola de Música em parceria com a Biblioteca Maestro Sandoval, localizada no bairro Tucumã II. Com apresentações musicais, contação de histórias, teatro, brincadeiras, lanches e brindes.

Fonte/ Agência de notícia do Acre