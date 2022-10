Em Rio Branco, prefeitura realiza ação Dia das Crianças no Conjunto Habitacional Cidade do Povo

A prefeitura de Rio Branco, por meio do Programa Criança Feliz, realizou na sexta-feira,15, uma tarde recreativa em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), no bairro Cidade do Povo, segundo distrito.

O programa Criança Feliz foi criado pelo Governo Federal, e tem como objetivo apoiar e acompanhar o desenvolvimento infantil entre 0 e 6 anos, além de gestantes. O dia no bairro foi pensado para receber mais de 180 crianças, atendidas pelo programa, com momentos de brincadeiras, contação de histórias, lanches e entrega de brindes.

Jaqueline Prata, supervisora do programa no bairro, se emociona ao dizer que este momento é muito especial e o reconhecimento vem no olhar de cada criança. “Me sinto lisonjeada em trazer a cultura, teatro, histórias. É trazer o desenvolvimento da primeira infância, algo que vai fazer parte da vida deles e os tornarão pessoas melhores. Conseguimos ver a diferença nas falas mais alegres, na obediência, e até mesmo na rua, quando te veem e correm para lhe abraçar”, conta.

Em toda a capital, o programa está incluso em todos os oito Centros de Referência em Assistência Social (Cras), e faz o acompanhamento de aproximadamente mil crianças. Recentemente, os Cras Rui Lino e São Francisco tiveram a implantação do programa, e iniciaram as visitas e acompanhamentos das regiões, como explica Mircleide Mota, coordenadora do programa.

“Em cada área vamos atender 170 indivíduos, entre crianças e gestantes. Já demos início às buscas e começamos a alimentar o sistema com as visitas”.

“Estamos intensificando os atendimentos. O programa que só atendia em seis Cras, nesta gestão colocamos nos outros dois que faltavam. Agora conseguimos chegar em todas as regionais da capital, sendo três no segundo distrito e cinco no primeiro distrito”, complementa Ivan Rulf, diretor de Planejamento, responsável pelo programa.

