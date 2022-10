Em Rio Branco, preço da gasolina deve sofrer reajuste a partir deste final de semana

Após 15 semanas consecutivas de ‘queda’, o governo federal anunciou, no início desta semana, o reajuste no preço da gasolina em todo o país; um aumento de 1,47%, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Na capital acreana, o valor médio do litro do combustível, na maioria dos postos, ainda segue sem alteração, sendo comercializado entre R$ 5,33 a R$ 5,19. Para o consumidor rio-branquense, o custo nas bombas, de alguns centavos a mais, deve ocorrer neste final de semana. Parece pouco, mas pesa no bolso de muita gente.

“Temos, em média, 15 dias para ajustar os preços, justamente por conta do nosso estoque. Com temos uma saída rápida, acredito que o reajuste no preço da gasolina ocorra já neste final de semana, como acontece na maioria dos postos de Rio Branco. Já tivemos um aumento, mas foi do diesel, isso na terça-feira, 18. Antes estava R$ 7,19 e agora está custando R$ 7,37”, frisou Isac Araújo, gerente de um posto de combustível, localizado na Avenida Getúlio Vargas.

Para o bancário Antônio José, o combustível só diminuiu de preço por conta das eleições. “A gasolina só ‘baixou’ devido às eleições, pois um dos candidatos concorre à reeleição para presidente. O preço do combustível nunca parou de aumentar. Daqui a alguns dias, o valor do litro vai estar em R$ 8, não duvidem disso. É complicado! Estava bom demais para ser verdade. Agora, é voltar novamente para a nossa realidade”, desabafou.