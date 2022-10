Em Rio Branco, Polícia Militar frustra assalto em residência no bairro Nova Estação

Era por volta de 01:00h da madrugada de terça-feira 18, quando o Copom(Centro de Operações da Polícia Militar do Acre) recebeu uma ligação, onde o denunciante informava que um grupo com cerca de 5 homens invadiram uma residência, na rua São Luís, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

De pronto, uma guarnição do 1°Batalhao de Polícia Militar (BPM), foi enviada até o local onde estava acontecendo a ação. Quando a viatura chegou no endereço citado pelo denunciante, os criminosos saíram em fuga, e entraram em uma região de mata que fica próximo á região.

Imediatamente, os policiais pediram apoio do Giro (Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas), para dar apoio nas buscas pelos assaltantes.

A ação rápida dos policiais inibiram e frustraram o roubo que o grupo criminoso pretendia praticar na residência. Nenhuma pessoa ficou ferida e nada foi subtraído da casa.

As equipes da Polícia Militar fizeram várias rondas nas regiões próximas, mas até o fechamento dessa matéria, nenhum criminoso foi preso.