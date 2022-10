Em Rio Branco Polícia Civil recupera motocicleta roubada e prende um dos assaltantes

- Publicidade -

No início da tarde desta terça-feira, 25, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, prendeu A. da S. S. de 18 anos, investigado pelo crime de roubo.

O crime ocorreu na última segunda-feira, 24/10 por volta das 01:00 da manhã quando a vítima estava trafegando na estrada Alberto Torres, nas proximidades da usina da Energisa, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta.

Um dos indivíduos que estava na garupa da motocicleta portando uma mochila costal de entregador Uber Eats, anunciou o roubo, a vítima entregou sua motocicleta e seu aparelho celular, os dois se evadiram tomando rumo ignorado.

Ao tomar conhecimento dos fatos uma equipe de investigação da DCORE deu início a investigação, onde foi possível identificar a motocicleta utilizada pelos autores, e a partir daí foi possível chegar no indivíduo que estava pilotando a motocicleta.

A prisão do investigado ocorreu no Ramal da Garapeira, no qual confessou o delito e nos levou até o Ramal do Cacau, em uma mata fechada de difícil acesso, local onde foi recuoerada a motocicleta roubada da vítima.

Tanto a motocicleta utilizada no roubo, quando a motocicleta da vítima foram apreendidas e levadas para a sede da DCORE, onde a autoridade policial realizou os procedimentos cabíveis e restituiu a motocicleta à vítima.

Veja vídeo:

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre