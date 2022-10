Em Rio Branco, Polícia Civil prende casal foragido da justiça

Na última quinta-feira,20, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP, prendeu o casal A. A. da S. de 24 anos, e M. S. C. de 30 anos investigados por homicídio, roubo, integrar organização criminosa e pelo rompimento de equipamento de monitoramento eletrônico.

As prisões foram efetuadas por agentes da DHPP que capturaram o casal em uma residência localizada no bairro Vitória em Rio Branco.

De acordo com informações, eles foram presos e condenados pelo crime de roubo. Os dois cumpriam pena em regime semiaberto.

Ambos passaram a ser monitorados por tornozeleira eletrônica, mas pouco tempo depois eles romperam o equipamento eletrônico e tiveram as prisões preventivas decretada.

A decisão foi do juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, Hugo Torquato.

Além do crime de roubo, o casal é alvo de investigação na sede da Delegacia de Homicídios. Ele é apontado no inquérito policial como um dos suspeitos pelo assassinato de Cledson de Jesus Mota.

Cladson foi ferido no dia 11 de setembro de 2022 na região do Jorge Lavocat, mas morreu na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco doze dias depois de ser atacado.

Durante o interrogatório Augusto negou a autoria do crime.