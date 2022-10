Em Rio Branco no feriado de 12 de outubro, confira o que abre e o que fecha

- Publicidade -

Com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e celebração do dia das crianças, alguns serviços terão alteração no horário de funcionamento em Rio Branco nesta quarta-feira (12).

Por conta do feriado, os órgãos públicos como Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Rio Branco e o Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) não funcionarão no feriado. Os serviços serão retomados na próxima quinta-feira (13).

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) e os serviços bancários não terão funcionamento no feriado de quarta-feira (12) e retornam na quinta-feira (13).

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) informou que o expediente forense do Poder Judiciário do Acre será em regime de plantão durante o feriado. Serão atendidas somente demandas de serviços de urgência.

As lojas do Via Verde Shopping abrem na quarta (12) das 13h às 21h e a praça de alimentação vai funcionar das 11h às 21h, com programação especial para as crianças, mediante inscrição através do link https://oferta.viaverdeshopping.com.br/dia-das-criancas-2022. É necessário levar 1kg de alimento não perecível para participar.

