Em Rio Branco, mais de 60% dos eleitores já votaram, aponta balanço do TRE

Em boletim divulgado pelo Tribunal Regional Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), no início da tarde deste domingo, 2, com balanço parcial das ocorrências, e de votação, mostra que 61% dos eleitores de Rio Branco já votaram neste primeiro turno.

O balanço mostra ainda que até as 12h30, 18 urnas precisaram ser substituídas em todo o Acre por apresentar algum tipo de falha.

Os dados foram divulgados no segundo boletim de ocorrências deste primeiro turno das Eleições 2022, que mostrou também que 22 pessoas já foram presas.