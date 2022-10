Em Rio Branco loteamento Jacarandá será beneficiado com assistência técnica e social

- Publicidade -

A Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbanismo (Sedur), por meio do Departamento de Serviço Social, apresentou na terça-feira, 25, todo o trabalho técnico social a ser implementado junto às 100 famílias beneficiadas com as unidades habitacionais do Loteamento Jacarandá, localizado no Segundo Distrito, após o Bairro Santo Afonso.

O foco dos serviços é levar formação e informação que contribuam para a melhoria na qualidade de vida das famílias que habitam a comunidade.

Dessa forma, serão ministradas palestras de higiene pessoal, trato com lixo doméstico, como cuidar do patrimônio, campanhas direcionadas às crianças, incentivos a um programa de arborização, cultivos de canteiros e trato com mudas.

Também ocorrerão oficinas buscando a conscientização sobre a importância da boa convivência social, incentivos ao surgimento de lideranças comunitárias e diversos cursos profissionalizantes.

Fonte: Agência do Acre