Em Rio Branco, jovem tenta separar briga e acaba ferido a golpes de facão

Uma briga entre familiares, quase acabou em tragédia, na noite deste sábado, 29, na rua Flamingo, bairro Alto Alegre, na parte alta de Rio Branco.

As informações são que uma família se reuniu para assistir à partida da final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, em um comércio, que também seria uma distribuidora de bebidas. Tudo seguia bem, até o momento que um dos integrantes, identificado por Manoel do Carmo Silveira, de 48 anos, que participava da reunião familiar, começou a proferir palavras grosseiras contra seu filho menor de idade, de aproximadamente 14 anos.

O tio do garoto, identificado por Fleming, de 55 anos, ouviu as agressões verbais e foi até o pai do adolescente, pedir para que ele parasse com aquele tipo de comportamento, já que tinha outras pessoas no local. Manoel não gostou de ser advertido e avançou contra Fleming, iniciando a briga, onde os dois homens se agrediram fisicamente.

Um rapaz identificado por Israel Souza, de 25 anos, que seria convidado da festa e funcionário de uma cunhada do acusado, tentou intervir e separar a briga, momento que Manoel se apossou de um terçado e desferiu vários golpes no rapaz. Após a ação criminosa, o acusado se trancou dentro do estabelecimento.

Populares colocaram a vítima na carroceria de uma caminhonete, mas antes da saída do veículo do local, uma viatura do Serviço Móvel de Urgência de Suporte Avançado (01) do Samu chegou na ocorrência e prestou os primeiros atendimentos ao rapaz. Após estabilizar o quadro clínico do jovem, a equipe de socorristas encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Maria Eduarda, médica do Samu, informou a nossa equipe, que o rapaz foi atingido por 5 golpes, sendo um, na cabeça, outro no braço, e três ferimentos superficiais no tórax. Ainda segundo a médica, quando a ambulância chegou no local, a vítima já estava recebendo ajuda de terceiros, que usaram alguns panos para conter o sangramento ativo na região da cabeça.

O acusado de cometer a tentativa de homicídio, passou cerca de duas horas trancado na distribuidora, enquanto policiais militares tentavam negociar a rendição do mesmo. A todo momento o acusado relutava para se entregar, falava aos militares que não tinha chaves para abrir a porta, até que resolveu sair e se rendeu. Uma equipe da ROTAM chegou ao local, mas o homem já estava em poder dos PMs.

Manoel foi preso e encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes – Defla, onde foi autuado por tentativa de homicídio, e ficará a disposição da justiça.

Veja o vídeo: