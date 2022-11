Em Rio Branco, jovem é abordado por criminosos, leva dois tiros e morre após dar entrada no Pronto Socorro

- Publicidade -

Segunda-feira, 31, e mais um crime de tentativa de homicídio é registrado em nossa capital. Desta vez, a vítima foi o jovem Matheus Henrique Santos de Oliveira, de 19 anos, que foi alvejado por dois disparos, quando andava de bike, em via pública, no bairro Bahia Nova, na Travessa São João, na baixada da Sobral.

De acordo com informações, o jovem saiu de casa em uma bicicleta, quando após alguns minutos, Matheus retornou já ferido, pedindo ajuda a sua mãe, que realizou os primeiros socorros, tentando conter o sangramento ativo que a vítima tinha na região do abdômen e do braço esquerdo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para atender a vítima, e prestar os atendimentos. Após ser avaliado pelos paramédicos, o jovem foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde gravíssimo.

Militares do Segundo Batalhão de Polícia, estiveram no local, onde buscaram informações dos acusados, em seguida, fizeram uma diligência nas regiões próximas, mas ninguém foi preso.

Atualização: Por volta das 20:00h, o jovem Matheus Henrique Santos de Oliveira, de 19 anos, acabou não resistindo aos ferimentos, e veio á óbito na sala de cirurgia do Pronto Socorro de Rio Branco.

