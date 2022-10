Em Rio Branco, inscrições para o Casamento Coletivo iniciam na segunda-feira, 17

As inscrições para o Casamento Coletivo em Rio Branco, do Projeto Cidadão, iniciam na segunda-feira, 17. A ação disponibilizará 300 vagas e a cerimônia será realizada no dia 9 de dezembro. Interessados em oficializar a união devem comparecer ao Fórum Barão do Rio Branco, no centro, às 8h.

A supervisora do Projeto Cidadão, Lenice Lima, explica que a documentação dos casais passará por triagem e que as inscrições seguem até dia 21 de outubro, se ainda sobrarem vagas. As inscrições, segundo ela, serão por ordem de chegada, das 8h às 14h.

O Casamento Coletivo é destinado, preferencialmente, aos casais com hipossuficiência financeira.

Confira os documentos exigidos:

Noivos solteiros: Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia).

Noivos divorciados: Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

Noivos menores de idade (entre 16 a 18 anos incompletos): Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.

*É necessário que as certidões estejam atualizadas.

AcreNews