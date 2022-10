Em Rio Branco Governo assina ordem de serviço para iniciar reforma da sede da colônia dos pescadores

- Publicidade -

Na tarde desta quarta-feira, 26, o governo assinou a ordem de serviço para início da obra de reforma da colônia dos pescadores de Rio Branco. Com mais de 1.060 associados, a colônia não tinha um espaço físico funcionando, visto que o prédio original não se encontra em condições de uso.

“Essa sede é um sonho realizado para todos os pescadores. Agradeço ao governo e à deputada Vanda Milani, que acreditou na nossa causa. Esse é um avanço importante para a nossa categoria”, foi o que disse a presidente da colônia de pescadores de Rio Branco, Maria Lenes de Andrade.

Fruto de emenda parlamentar da deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 1 milhão, os recursos para a reforma predial vêm em boa hora para os pescadores, que, ao fim do prazo estimado de três meses, terão uma sede ampliada e reformada, além de receberem a cessão da posse desse espaço, que é do governo, por um período de 20 anos.

“Desde o meu mandato eletivo como deputado abracei a pauta desses profissionais. Quero também agradecer ao olhar atencioso da nossa deputada federal Vanda Milani, que destinou essa emenda. Vamos fazer o que tem que ser feito para dar honra e dignidade aos trabalhadores da pesca, para que possam continuar vivendo do seu ofício”, frisou o governador.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, explicou que um dos focos do governo do Estado é o fortalecimento das cadeias produtivas.

“Os pescadores artesanais com mais de 1.060 associados demandam uma referência para desenvolver suas atividades. Aqui em Rio Branco, junto com a bancada federal, o governo vai iniciar a obra já na próxima semana, e vamos poder fortalecer a economia com o frigorífico que vai ter na nova sede, onde poderá ser feito o trabalho de tratamento do pescado, além de ter uma geleira e da melhoria do setor administrativo do prédio, que fica no Bairro Cadeia Velha”, destacou.

Assinaram também a ordem de serviço o representante do Ministério da Agricultura e chefe da Divisão de Pesca, Márcio Oliveira, e o representante da empresa que ganhou a licitação para execução do serviço, Jalles Carvalho.

