Em Rio Branco, defesa civil emite alerta sobre cuidados importantes a serem adotados durante os temporais

Frequentes nesse período do ano, no Acre, os temporais costumam causar diversos estragos, como quedas de árvores, destelhamentos. Além disso, ainda há risco de descargas elétricas.

Com aumento dos riscos, a Defesa Civil de Rio Branco listou algumas atitudes do que pode e o que não pode ser feito durante um temporal, e, até mesmo, antes dele, segundo pontuou o coordenador do órgão, tenente-coronel Claudio Falcão.

O que fazer?

A primeira coisa é se abrigar em local seguro;

Feche portas e janelas;

Desligue os eletro eletrônicos, até a tempestade passar;

Se tiver na rua, procure um prédio público, para se abrigar;

Quem estiver dirigindo pode se abrigar dentro do veículo, estacionando em local seguro.

O que não fazer?

Não pode se abrigar embaixo de árvores;

Pontos de ônibus;

Quem está de motocicleta não se abrigar em postos de combustíveis;

Não ficar embaixo de fiação elétrica;

Não tomar banho com chuveiro elétrico ligado.

Evitar ficar perto de portas e vidraças com materiais de vidro.

“O ideal é não se expor ao perigo, sair de perto dos riscos, mas se abrigue em local seguro”, pontua Falcão.

De acordo com o coordenador, os pontos acima são algumas medidas que devem ser adotadas durante a tempestade. Porém, ele afirma que há medidas necessárias também que devem ser observadas antes.

“Tem alguns cuidados que podemos adotar antes, que é não construir em áreas irregulares, fazer a construção de maneira segura, com as amarrações, colunas, cuidar do teto, fazer platibandas, que fazem com que diminua a velocidade do vento. Então, tem uma série de dicas”, conclui.

