Em Rio Branco asfalto muda a vida de 2.500 moradores do Polo Hélio Pimenta

A presença do governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), tem proporcionado um novo tempo para os moradores do Polo Agroflorestal Hélio Pimenta e Ramal São Pedro, localizados a 19 quilômetros do centro de Rio Branco, na AC-10.

Após solicitação atendida pelo Deracre, o ex-presidente da Associação de Moradores do Hélio Pimenta, Ruiter Tomé, relata que a comunidade pôde experimentar uma mudança de vida, com a chegada do asfalto à comunidade. Tomé relembra sem saudade o tempo sofrido em que os buracos impediam que os carros chegassem às portas das casas, chácaras e balneários da comunidade, onde vivem mais de 2.500 pessoas.

“A execução dessa obra deixou toda comunidade feliz novamente, aqui moram muitas pessoas e hoje estamos gratos com os trabalhos executados pelo Deracre”, afirmou.

Em visita ao Deracre nesta segunda-feira, 10, Tomé aproveitou para agradecer ao Estado, na figura do presidente do Deracre, Petronio Antunes, pelos serviços executados: “Quero dizer que toda a comunidade do Polo Hélio Pimenta e Ramal São Pedro está grata com a execução dos serviços”.

No intuito de garantir a conservação do pavimento das estradas, os agentes técnicos executaram reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica.

O recapeamento asfáltico executado no Polo Hélio Pimenta e ramal São Pedro tem fortalecido o escoamento da produção agrícola para os mercados municipais, levado mobilidade para centenas de famílias que vivem no campo e mais segurança e conforto aos motoristas.

De acordo com o presidente do Deracre, as histórias de cada morador revelam a importância da presença do governo e do investimento para a comunidade. “São pessoas que enfrentavam desafios para desempenhar atividades básicas do seu dia a dia e todo trabalho executado pelo Estado tem mostrado o comprometimento da gestão com a população”, destacou.

A manutenção das vias visa garantir a melhora na mobilidade no município, além de segurança para motoristas e pedestres.

