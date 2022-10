Em Rio Branco, alunos da APAE recebem atendimento odontológico com diversos tratamentos bucais

A atividade, que conta com a ajuda de acadêmicos do curso de Odontologia da UniNorte, também é alusiva ao Dia do Dentista, comemorado na próxima terça-feira, 25, como destacou Wilker Bonfa, odontólogo que atende pacientes especiais na Fundhacre.

“Esse é um evento em alusão ao mês do cirurgião dentista. Estamos fazendo uma triagem, examinando as necessidades dos estudantes, e, após, fazer o encaminhamento para atendimento na Fundação, na clínica da UniNorte, ou até no Centro de Saúde Barral Y Barral”, disse o profissional.

A coordenadora do Centro de Especialidades Odontológicas da Fundhacre, Cristiane Lopes, destacou a importância da ação.

“Oferecer esse atendimento para as pessoas com necessidades especial é fundamental. Essa é uma ação preventiva com resultados preventivos. Estamos felizes em trazer esse serviço aqui para a entidade”.

A presidente da Apae Rio Branco, professora Maria do Carmo, agradeceu o apoio da gestão pública. “Obrigada pela parceria da Sesacre, da Fundhacre e dos acadêmicos da UniNorte, que estão auxilando os profissionais. Nossos alunos necessitam de atendimento em Saúde, isso em diversas áreas. Gratidão a todos que fazem parte desse projeto”, frisou a gestora.

Fonte/ Gazeta do Acre