Em Porto Acre, governo avança com trabalho nas rampas de acesso ao Rio Acre

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado na concretagem da rampa de acesso ao Rio Acre, localizada no Ramal Linha 1, na Vila Caquetá, em Porto Acre.

De acordo com o diretor de Portos e Aeroportos do órgão, Sócrates Guimarães, a construção das duas novas rampas e duas escadarias de acesso devem garantir mais acesso para a população ribeirinha.

“Obras essenciais, que garantem mais acesso para quem necessita trazer a produção para cidade”, enfatizou o diretor.

A estrutura das novas rampas e escadarias está sendo construída em concreto armado e deve melhorar o acesso de veículos e o transporte de produtos na travessia da balsa, além de facilitar a integração das regiões do Caquetá e Porto Alonso.

Segundo o engenheiro do Deracre, Edcélio Firmino, os trabalhadores da empresa continuam com os serviços de concretagem das vigas das fundações das rampas de acesso.

“Estamos na fase de concretagem das vigas também trabalharemos na concretagem da plataforma”, destacou o engenheiro.

A obra tem sido realizada com o montante de R$ 1,4 milhão, assegurado por recursos próprios e emenda parlamentar.

Agência Acre