Em Olimpíada Nacional de Ciências, aluna de Cruzeiro do Sul ganha medalha de bronze

Em Cruzeiro do Sul, a aluna Maria Iasmin da Luz Almeida de Oliveira, do 6º ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental São José, ganhou medalha de bronze na olimpíada, com destaque nacional.

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) faz parte do Programa Ciência na Escola resulta de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do Ensino Médio e do 6ª a 9º ano do Ensino Fundamental.

“Eu gosto de ler livro de biologia, e também eu gosto muito de ciências, é uma das minhas matérias preferidas. Minha mãe e minha professora me ajudaram muito no aprendizado e me incentivaram a estudar mais e mais ciências. Eu me preparei estudando com o meu livro e ciências e outras coisas também”, destacou Maria Iasmin.

“Tudo isso é fruto de todo esforço da escola. Quando saiu as inscrições, fiz o convite aos professores, para já começar a motivar os alunos”, pontuou Rosa Mônica, diretora.

Fonte: Juruá em Tempo