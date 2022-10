Em olho de paciente médica remove 23 lentes de contato; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma oftalmologista viralizou nas redes sociais, após compartilhar um vídeo removendo 23 lentes de contato em um dos olhos de uma paciente. O procedimento foi realizado no consultório da médica, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 12 de setembro. A publicação foi reproduzida no TikTok, possui quase 25 milhões de visualizações.

No vídeo com imagens fortes, é possível ver uma massa homogênea verde e gelatinosa formada no globo ocular da paciente devido às lentes.

Segundo a oftalmologista, Katerina Kurteeva, que realizou a extração, a paciente esquecia de retirar as lentes de contato, dormia com elas e colocava um novo par no dia seguinte.

“Eu cuidadosamente separei todas as lentes e contei o total de 23. Tive que usar um instrumento cirúrgico muito preciso e delicado, o fórceps de joalheiro, para separar uma da outra, porque elas estavam muito coladas depois de passarem quase um mês dentro da pálpebra”, escreveu a oftalmologista em uma publicação no Instagram.

Pelas redes sociais, a médica aproveitou a repercussão do caso para alertar as pessoas sobre a importância de bons hábitos e higiene adequada das lentes de contato.

Nos comentários, um usuário escreveu que recomendaria óculos para a paciente. “Chega de lentes para ela”.

Veja vídeo: