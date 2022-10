Em meio a divórcio, Tom Brady garante que não vai desistir no meio da temporada

- Publicidade -

Parece que ainda veremos muito Tom Brady em campo! Durante a conferência de imprensa, o jogador afirmou que não tem planos de encurtar sua temporada com aposentadoria.

– Eu nunca desisti de nada na minha vida. Eu me comprometi com essa equipe e amo essa equipe e amo essa organização, garantiu.

Tom também garantiu que está se comprometendo com as coisas importantes em sua vida:

– Eu não tive nada além de uma ótima experiência aqui. Quero continuar lutando o máximo que puder e estou sempre tentando fazer melhor. Estou sempre tentando trabalhar duro e sempre tentando me comprometer mais com as coisas que são importantes para mim. E essa equipe é muito importante para mim e certamente quero ser o melhor que posso ser para eles.

Fonte: Estrelando