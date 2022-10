Em Mapa do Turismo, Sebrae identifica perfil dos visitantes da Região das Hortênsias

Segundo maior destino turístico do Brasil com 9 milhões de visitantes por ano, a Região das Hortênsias foi apresentada na manhã desta quinta-feira (13) ao Mapa do Turismo desenvolvido pelo Sebrae a pedido do governo estadual. O estudo é levado para as 27 regiões turísticas do Estado e traça 12 perfis de turistas, os quais são desdobrados em 34 personas (representação fictícia do cliente ideal) que desembarcam no Rio Grande do Sul. O estudo revelou que diversidade da região das Hortênsias fez com que ela atendesse a praticamente todos os perfis e subdivisões listadas no mapa.

Sejam eles atraídos pelas paisagens naturais, gastronomia, parques temáticos ou eventos de cunho espiritual, o que o estudo leva em consideração é o motivo pelo qual as Hortênsias são escolhidas como destino para os períodos de folga. Apresentado a empresários do setor e gestores municipais, o mapa funciona como uma ferramenta para que as preferências dos turistas sejam exploradas da melhor forma durante a estada em Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula.