Em Manoel Urbano Operação integrada das Polícias Civil e Militar prende envolvidos com crime organizado responsáveis por ataques crimimosos

Nas primeiras horas desta terça-feira, 18, as equipes de policiais das Delegacia de Manoel Urbano, Sena Madureira, além da equipe do 8º BPM com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior – DPCI e Coordenação de Operações e Recursos Especiais – CORE, deram cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão na cidade de Manoel Urbano e no presídio de Sena Madureira.

De acordo com a investigação realizada pela Polícia Civil, todos os presos têm relação com os últimos incêndios ocorridos na cidade e têm envolvimento com organizações criminosas.

Durante a ação foram presos, D. O. N., 24 anos, G. S. S., 25 anos, W. F. S., 26 anos e A. N. S. 40 anos de idade em posse de 434 gramas de maconha (Skank) que seria distribuída em bocas de fumo.

Os presos foram conduzidos a Delegacia Geral de Manoel Urbano e em seguida colocados a disposição da justiça.

As forças de segurança do estado vem intensificando as ações de combate a criminalidade em todas as regionais no sentido de neutralizar ações criminosas organizadas e devolver a sensação de segura a população.

Galeria de Imagens:

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre