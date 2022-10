Em Manoel Urbano 8° BPM, Polícia Civil e Ministério Público realizam entrega de brinquedos as crianças

- Publicidade -

A Polícia Militar, por meio do 8°BPM, 1º Pelotão de Manoel Urbano, em ação conjunta com a Polícia Civil e o Ministério Público, em comemoração ao Dia das Crianças, realizaram nesta data a entrega de brinquedos a crianças daquele município.

“Foi um momento memorável e de grande alegria para todos nós, em especial para as crianças. Ver o sorriso estampado no rosto daqueles pequenos não tem preço. Esse momento ficará na memória de todos que participaram desse pequeno evento”, destacou o 1º Tenente PM Charles, Comandante do 1º Pelotão destacado de Manoel Urbano.

Galeria de Imagens:

Assessoria do 8°BPM.