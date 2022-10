Em live recorde de Bolsonaro, Neymar dispara: “Seria maravilhoso a reeleição”

- Publicidade -

Neste sábado (22), Bolsonaro fez uma super live de 22 horas (em referência ao seu número de candidatura à Presidência) para falar sobre seus planos para o Brasil caso seja reeleito no próximo Domingo (30).

Com participações especiais de Neymar e diversos ministros como Paulo Guedes (Economia), Fábio Faria (Comunicações), Anderson Torres (Justiça) e empresários importantes do cenário nacional como Cris Arcangeli e Roberto Justus, a transmissão ultrapassou o ao vivo feito pelo seu concorrente Lula, realizada no dia anterior.

A transmissão do candidato do PL obteve mais de 1 milhão de visualizações simultâneas, contra 87 mil de Lula, feita na sexta-feira (21).

Durante sua participação, Neymar disse que seria “maravilhoso” se o chefe do Executivo conseguisse se reeleger e se o Brasil conquistasse seu sexto título na Copa do Mundo, que começa em novembro.

“O que me motivou de expor , de lutar, são os valores que o presidente carrega que são bem parecidos comigo, com minha família, com tudo que a gente preza. Então, é a família que a gente preza, o nosso povo, são as nossas crianças. Então, eu acho que isso me fez me posicionar. Eu vi que precisava desta força, precisava me posicionar porque eu sei que ajudaria muita gente”, disse o jogador.

A transmissão de Bolsonaro, intitulada “Live da Liberdade”, começou às 17 horas e vai se estender até a tarde deste domingo (23). Serão 22 horas de duração, uma alusão ao número do presidente na urna.

Além do jogador, a live deve contar com a participação de outros aliados de Bolsonaro, entre eles o cantor Gusttavo Lima, o senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) e o pastor Silas Malafaia. Bolsonaro abriu a live, mas sua participação deve ser encerrada nas próximas horas, pois a agenda do candidato prevê um encontro com lideranças religiosas às 19 horas.