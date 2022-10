Em julgamento, Neymar revela motivo de ter rejeitado oferta do Real Madrid

Antes de acertar com o Barcelona, o craque disse “não” a possibilidade de atuar no clube merengue em depoimento nesta terça-feira (18), Neymar falou sobre o passado de sua carreira. Como a Justiça da Espanha investiga possíveis irregularidades no processo de transferência do craque para o Barcelona, ação movida pelo Grupo DIS, o atacante respondeu perguntas envolvendo as negociações da época. Sendo assim, durante seu discurso ele revelou o motivo de ter rejeitado o Real Madrid no período em que estava no Santos.

Com oferta do time merengue, Neymar explicou que seguiu seu coração e optou em jogar pelo Barcelona. Como perdeu a disputa, o Real Madrid, nos anos seguintes, se antecipou ao rival, algo que interferiu no acerto com Vinicius Júnior.

“Eu sabia dos rumores de outros clubes, mas meu sonho era assinar pelo Barça e em 2013 decidi ir para o Barça e deixar o Santos. Tive opções de muitos clubes, mas meu sonho sempre foi jogar no Barça, desde criança queria jogar lá e sempre sigo meu coração. Lembro-me que tinha (interesse) do Real Madrid para ir e não me lembro de outros. No último momento foi Madrid ou Barça, mas o meu coração me fez ir para o Barça”, disse.

Intimado para participar do julgamento, Florentino Pérez revelou que o Real Madrid, em 2011, apresentou uma oferta para contratar Neymar. Mesmo sem o acerto, o presidente do clube negou que tenha ficado ciente de um acordo do craque com o Barcelona na época.

Segundo o diário El País, Neymar assinou “contratos simulados com o Barça, ignorando que os direitos do jogador pertenciam ao Santos e à DIS, grupo de empresários”. Diante disso, o pedido de prisão de dois anos para o atleta foi formalizado. Inicialmente, ele foi dispensado pelo juiz do caso, momento que gerou grande repercussão nas redes sociais.