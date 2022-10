Em Feijó, preso acusado de matar homem a facadas na zona rural

A Polícia Civil em Feijó cumpriu mandado de prisão em desfavor de Francisco Rone, de 35 anos, pela acusação do crime de homicídio. O caso ocorreu no dia 19 de setembro no seringal Bom Sucesso, Alto Rio Envira, na cidade de Feijó.

De acordo com a investigação, a vítima não fatal, José Evilásio, de 36 anos, estava em sua casa, juntamente com sua esposa, com a vítima fatal Joaquim Ponce, de 56 anos, com o autor e uma quarta pessoa quando, por volta das 20h, Francisco Rone, após fazer uso de bebida alcoólica, desferiu um golpe de faca contra as costas de José Evilásio.

Evilásio, para escapar da morte, se embrenhou numa região de bananal, mas o autor, ainda em poder da faca, passou a furar Joaquim Ponce, que morreu ainda no local dos fatos devido às perfurações.

O mandado foi expedido pela Vara de Criminal da Comarca de Feijó. O preso será encaminhado ao presídio e ficará à disposição do Poder Judiciário.

AcreNews