Em Cruzeiro do Sul, reeducandos da penitenciária Manoel Neri participam de mutirão para retirar o RG

Foi com o intuito de promover cidadania que o Instituto de Identificação, Ministério Público do Acre e Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com a Penitenciária Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, viabilizou a retirada do Registro Geral (RG) de 60 reeducandos , que ainda não possuíam a documentação. A ação foi realizada na última quinta-feira (13), e sexta-feira, 14 de outubro.