Em Cruzeiro do Sul, Reeducandos da penitenciária Manoel Neri participam de mutirão para retirada do RG

Foi com o intuito de promover cidadania que o Instituto de Identificação, Ministério Público do Acre e Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com a Penitenciária Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, viabilizou a retirada do Registro Geral (RG) de 60 reeducandos , que ainda não possuíam a documentação. A ação foi realizada nesta quinta-feira, 13 e sexta, 14.

A iniciativa visa facilitar a vida dos apenados quando eles forem reinseridos na sociedade.

“Nossa intenção é fornecer aos reeducandos seus documentos para que, após o cárcere não enfrentem dificuldades para tirar o RG, que é um documento imprescindível para conseguir um emprego”, destacou o diretor da unidade penitenciária, Elves Barros.

Para que a ação pudesse ser concretizada, as instituições contaram com a colaboração dos cartórios de Registro Civil de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e o de Ipixuna (AM). “A demanda de presos registrados são nesses cartórios”, explica Elvis.

A Gazeta do Acre