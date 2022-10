Em Cruzeiro do Sul, o conferencista Roberto Shinyashiki palestra na ‘semana do servidor’

Com público estimado de centenas de pessoas, a Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) proporcionou aos servidores públicos do Estado, em Cruzeiro do Sul, na noite da última terça-feira, 18 de outubro, no Teatro dos Náuas, uma palestra com o renomado conferencista Roberto Shinyashiki, psiquiatra, autor de best-sellers, com mais de nove milhões de cópias vendidas.

O palestrante abordou temas atuais, exemplificando com questões do cotidiano do ambiente de trabalho, de maneira bastante dinâmica e interativa. “Esta palestra é fundamental, porque o nosso colaborador vai tratar o público da maneira como ele é tratado. É obrigatório entendermos que o profissional tem uma missão de vida e que tem que ajudar as pessoas a fazerem o seu trabalho com muita competência”, salientou.

O diretor de Gestão de Pessoas da Seplag, Guilherme Duarte, mostrou-se satisfeito com o resultado do evento. “Creio que atingimos um número significativo de servidores nesta programação que pensamos com muito carinho prestigiar o servidor público, investindo em sua qualidade de vida e de trabalho”, observou.

O servidor público Peter Rogers Nascimento reforçou a importância do evento para sua vida profissional: “Nós, professores, precisamos estar com uma boa saúde mental, para cuidar dos nossos alunos. Ele [Shinyashiki] enfatizou muito bem essa questão, e algo que muitas vezes não valorizamos, que é a boa relação no nosso setor de trabalho, com nossos colegas”, relatou.

Já Marcos Vinicius Nóbrega, que é cirurgião-dentista e servidor da Vigilância Sanitária, contou ser fã do palestrante e que o acompanha desde a época de faculdade, no interior de São Paulo. “Quero parabenizar toda a equipe da Seplag por esse momento de grande importância para nós, servidores públicos”, disse.

O evento foi transmitido para todo o estado pelo canal Notícias do Acre no YouTube.

Fonte/ Agência de notícias do Acre