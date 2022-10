Em Cruzeiro do Sul chuvas intensas elevam nível do rio Juruá

Em decorrência das chuvas que atingem a região do Vale do Juruá, o nível do rio continua subindo em Cruzeiro do Sul. Cerca de 20 centímetros de elevação são registrados nas últimas 24 horas.

Os produtores de banana aproveitam esse momento para trazer seus produtos até a cidade, sendo que, no mês passado não era possível devido a seca do Juruá.

De acordo com o tenente José Carlos, do Corpo de Bombeiros, tivemos algumas chuvas na nossa região.

Ontem (quarta-feira), a cota chegou a 4,3 centímetros e hoje já se encontra em 4,23. “Aos barqueiros dá uma melhorada, facilitando assim, o tráfego com suas mercadorias”, destacou.

O Tenente, alerta ainda para o perigo dos balseiros, pois esse é o período em que surgem muitos. Além dos benefícios, tem a preocupação de acontecer acidentes. Os barqueiros devem ficar atentos, sendo que apenas pessoas experientes trafegam neste período. Os bombeiros estão atentos monitorando a escala do nível do rio constantemente.

Fonte: Juruá em Tempo