Em comício Lula sobe tom contra Bolsonaro e promete “surra que ele ficará roxo”

“Outro dia esse presidente ignorante disse que eu ganhava eleição no Nordeste porque o povo lá é analfabeto. Quem aqui tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse cidadão”, discursou Lula.

O candidato do PT agradeceu o apoio do prefeito de Belford Roxo e presidente estadual do União Brasil no Rio de Janeiro, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, e prometeu vencer Bolsonaro no estado. No primeiro turno, o petista foi derrotado pelo atual presidente na capital e nos 13 municípios da Baixada Fluminense.

“Nós vamos ganhar a eleição no estado do Rio. Vamos dar um surra nele [Bolsonaro] em Belford Roxo, vamos dar uma surra que ele vai ficar roxo”, provocou.

Confira:

Lula sobe o tom contra Bolsonaro no RJ: “Vamos dar uma surra nele em Belford Roxo” pic.twitter.com/jsEN9a7Rid — Metrópoles (@Metropoles) October 12, 2022

Lula ainda lembrou a ofensa de Bolsonaro contra a mulher do presidente francês Emmanuel Macron, Brigitte Macron: “A gente tem um presidente que é mal-educado. O presidente da França veio aqui e ele [Bolsonaro] foi fazer a barba. Presidente francês é casado com uma mulher mais idosa, ele falou mal dela. Por que ele tem que xeretar a vida dos outros? Porque não olha para a família dele?”, questionou.

Base eleitoral na Baixada

O encontro desta terça sela uma importante aliança para o candidato petista no segundo turno da corrida presidencial, já que Waguinho, evangélico, conta com uma grande base eleitoral na Baixada.

Waguinho ajudou a reeleger a mulher, a deputada federal Daniela do Waguinho (União), em primeiro lugar no estado, com 213.706 votos, e Márcio Canella (União), o mais votado para deputado estadual.

O evento contou com as presenças do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André Ceciliano (PT), do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, e de Gleisi Hoffmann, presidente do PT.

