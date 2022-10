Em comemoração ao Dia do Servidor Prefeitura de Rio Branco abre inscrições para cronograma de torneios e corrida

O Dia do Servidor, comemorado no dia 28 de outubro, é uma data para mostrar a importância dos funcionários no andamento dos serviços prestados à população. Por isso, valorizando seus servidores, a Prefeitura de Rio Branco já está com atividades preparadas para a data.

A primeira atividade será no dia 22, com torneios nas modalidades: Futsal (masculino e feminino); Society (masculino e feminino) e Vôlei de areia (misto). A na Associação dos Servidores da Caixa Econômica. Para realizar a inscrição é só clicar no link: https://bit.ly/3VB99A0

O segundo momento da comemoração será no Dia do Servidor, 28 de outubro com uma corrida de 3 km. As inscrições também já estão abertas para o servidor participar pelo link: https://bit.ly/3gipskY

A concentração ocorrerá às 6h no Teatro Plácido de Castro (Teatrão) e a corrida inicia na Rua Guarujá até a Avenida Antônio da Rocha Viana, seguindo para a rua Pernambuco até a Avenida Ceará e finalizando na Avenida Getúlio Vargas chegando na rua Rui Barbosa (Prefeitura), onde os três primeiros lugares serão premiados.

Além disso, será prestada uma homenagem aos servidores que completaram 50 anos de serviço.

