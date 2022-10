Em comemoração ao Dia do Servidor Cecon homenageia profissionais da unidade

- Publicidade -

Próximo ao encerramento da campanha Outubro Rosa, o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) realizou, na manhã desta quinta-feira, 27, atividades alusivas ao Dia do Servidor. Embalados pela Banda Furiosa, da Polícia Militar (PMAC), os profissionais da unidade, vestidos de rosa, receberam homenagens pelo seu dia, que é comemorado em 28 de outubro.

“Todos os anos nós temos procurado, no mês de outubro, juntar a comemoração do servidor público com o fechamento da campanha Outubro Rosa. É importante fazer essa homenagem ao profissional da nossa unidade, que neste mês é mais demandado por conta da alta procura, em virtude da campanha”, disse a gerente de assistência do Cecon, Carina Hechenberger.

A secretária de saúde, Paula Mariano, foi uma das homenageadas no evento e emocionada discursou aos servidores. “É uma honra muito grande estar presente no Cecon. Eu me sinto em casa. Sabemos da dedicação de cada um de vocês. Amor e cuidado pelos pacientes, essa é a nossa função como servidor e vocês desempenham com maestria”, declarou.

Lotado no Cecon há 32 anos, o citologista (analisa amostras de exames de papanicolau) Roney Cesar Paiva, também recebeu a homenagem da gerência e dos colegas. O servidor conta que viu a evolução e o crescimento da instituição ao longo dos anos e sente orgulho de fazer parte dessa história.

“Essa homenagem foi uma surpresa. Cheguei ao Cecon com 19 anos. Toda a minha vida funcional foi aqui. Passei por várias fases dentro do setor, mas sempre me dei bem com todos. Eu tenho esse prazer de, hoje, ainda estar ajudando a detectar o câncer do colo de útero precocemente”, disse.

Galeria de Imagens:

Fotos: Odair Leal/Secom

Fonte: Agência do Acre