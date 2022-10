Em campanha no Recife, Lula ironiza ato esvaziado de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que cumpriu hoje (14/10) agenda de campanha para o segundo turno das eleições presidenciais no Recife, em Pernambuco, provocou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o mandatário deveria “ver na televisão o tamanho do ato do PT hoje no Recife”. O petista fez referência ao ato que Bolsonaro fez ontem (13/10), também na capital pernambucana, que não recebeu uma adesão como em outras capitais do Sul e Sudeste do país.

Alguém tinha que ligar para o Bolsonaro e pedir pra ele ver na televisão o tamanho do nosso ato hoje em Recife. %u2014 Lula 13 (@LulaOficial) October 14, 2022 A agenda de Lula no Recife começou com uma concentração na Praça 13 de Maio, no Centro da cidade. Depois, os apoiadores do petista seguiram em caminhada até a Praça do Carmo, que também se localiza na região central do Recife. O ex-presidente também participou de uma coletiva de imprensa junto ao prefeito do Recife, João Campos (PSB). A candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade), que disputa o segundo turno contra Raquel Lyra (PSDB), também esteve presente na conversa com os profissionais da imprensa.

A campanha no Recife nesta sexta faz parte da agenda de compromissos de Lula no Nordeste. Em Pernambuco, estado em que nasceu, o petista obteve 65,27% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro teve 29,91%.