Em Belém, ex-marido de Nicole Bahls é acusado de agredir mulher

No início da madrugada desta terça-feira (25), o ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi, fez uma série de postagens no seu perfil no Instagram. Primeiro pedindo por ajuda e depois falando que corria risco de morte. Todos os posts já foram apagados para os seus mais de 600 mil seguidores.

“Me ajudem. Vão me matar em Belém. Não fiz nada”, começa ele na série de sete publicações. Acreano, o modelo ainda chegou a pedir ajuda ao governador de seu estado, Gladson Cameli: “cadê o governador do Acre? Não vai me ajudar?”. Em seguida, ele chega a marcar o perfil do político e diz: “Na hora do bem bom, você foi meu amigo. Estou no camburão aqui no Pará. Não vai fazer nada? Covarde”, escreveu, sem dar mais detalhes do acontecimento.

A página Babados dos Storie Oficial, no entanto, desmentiu que Marcelo estive em perigo e contou uma outra versão: o ex -‘Power Couple’ estava agredindo uma mulher, ele deu socos nas costas e puxou o cabelo dela.

Ela contou com exclusividade para a página, que Bimbi estava embriagado e desacatou os policiais, por isso foi colocado no camburão, o que explica as outras publicações que já seriam dele.

Em conversa com o oliberal.com, o responsável pela página disse que, a mulher que entrou em contato com o Babados dos Storie Oficial, e contou que Bimbi chegou em Belém no último dia 22 de outubro, apenas com a roupa do corpo. Ele estava em São Paulo.

A mulher se hospedou com ele em um hotel 5 estrelas do bairro de Nazaré, onde ocorreu uma briga no quarto.

O modelo ainda não voltou a se pronunciar sobre o ocorrido. Ainda na madrugada, as equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que atende o bairro de Nazaré, disseram não ter conhecimento do caso. A reportagem de O Liberal solicitou nota da Polícia Civil e Polícia Militar solicitando mais informações e aguarda um retorno.

Marcelo Bimbi é ator, modelo e já participou de reality shows como “A Fazenda 8” e “Power Couple Brasil” – neste último, saiu vencedor disputando em casal com a então esposa Nicole Bahls. Foi casado por cerca de 3 anos com a famosa e o término foi marcado por acusações de traições de ambas as partes. Em 2022, candidatou-se ao cargo de deputado federal pelo Acre, mas não foi eleito e obteve apenas 381 votos.

Em setembro do ano passado, a coluna Léo Dias recebeu, pelo menos, seis denúncias de mulheres que relatam terem sido humilhadas e assediadas por Bimbi. “Ele me chamou de interesseira. Foi ele mesmo”, comentou uma das vítimas que não quis ser identificada.

Fonte: O Liberal